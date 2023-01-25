31 yaşındaki ünlü model Emily Ratajkowski, ünlü giyim markası Versace’nin yeni yüzü oldu. Mor renkte giydiği korse elbisesiyle, ışıltılı mor duvağı ve mor Versace çantasıyla iddialı pozlar veren ünlü modelinin fotoğraflarını Donatella Versace, Instagram hesabından kampanyayla ilgili bir görsel paylaşarak, “Benim yeni kampanyamın yıldızı Emrata. Emily, bu koleksiyonla dünyaya dışarıdan bakıyorsun!” dedi.

Yeni koleksiyonun çekimini Mert Alaş ve Marcus Piggott ikilisi tarafından çekilirken Ratajkowski‘e, Faaby Fall, Wang Fei, Mika Santos, Iva Varvarchuk ve Lulu Wood gibi modeller de eşlik etti.

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