Aşk Hayatınızda Heyecan Verici Anlara Hazırlıklı Olun: Venüs Yay Burcunda

7 Ekim 2021 günü saat 14:20′ de güzellik gezegenimiz Venüs yay burcunda. Hepimizi ilişkiler anlamında sevindirecek olan bu etki 5 Kasım 2021′ e kadar sürecek.

Yazı Berfin Atbaş

Venüs’ün maceracı yay burcuna geçmesi aşk hayatımızı canlandıracak. Enerji ve heyecanın doruklarda olacağı bu bir aylık süreçte yerinde duramayan, eğlence meraklısı insanlara dönüşebiliriz. İkili ilişkilerimizde artan enerji ve heyecan bizi her zamankinden daha iyimser bir ruh halinde bulundurabilir. Kendimizi risklere karşı adım atma konusunda hazır ve istekli hissedebiliriz. Venüs’ ün yay burcunda olması bizi daha girişken, pozitif, hayat dolu birine dönüştürmeye hazır, peki ya siz hazır mısınız?

Yeni ilişkilere başlamak için heveslenmeyin

İlişkinizin olmadığı bir dönemdeyseniz eğer şuan kendinizi her zamankinden daha fazla hazır hissedebilirsiniz. Birden fazla kişi ile flört etmek, görüşmek hiç istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Aniden kendinizi bir ilişkinin içerisinde bulabilir ve kendinizi kaptırabilirsiniz. Aşk Venüs yay burcundayken güzel ama her şeyin fazla abartılı oluşu kişileri ve ilişkileri yorabilir. Kendimizden farklı olan insanlara daha çok ilgi duyabiliriz. Daha önceki ilişkilerimizi sorgulayabilir ve hep aynı sorunların yaşadığımızı düşünebiliriz.

İlişkilerimizde özgür olmak isteyebiliriz

Venüs yayda sürekli gelişmek, yeni şeyler öğrenmek ister. Var olan ilişkisindeki rutinlikten sıkılır ve değişiklik yaratmak ister. Venüs yay burcunda haz almak ister. Terazi yeni ayı ile birlikte özgür hissetmeye başladığımız bu günlerde ilişkimizde daha özgür olmak isteyebiliriz. Var olan ilişkimizi daha da kuvvetlendirmek isterken diğer yandan kanatlanıp uçmak da isteyebiliriz. İlişkimizi çok güzel yerlere taşırken bir anda çıkmaza da sürükleyebiliriz. İdealist yay burcu sevgiyi yayış şeklimize, sevgi dilimize önem verir. hatta ilişkinizi güçlendirmek adına sizi zorlayacak oyunlar oynayabilir. Bu süreçte sevgisi güçlü olanları bir ay sonra birbirlerine daha aşk dolu ve bağlı olarak ilerlediklerini göreceğiz.