Sevginin, aşkın, paranın ve güzelliğin gezegeni Venüs Koç burcuna geçiyor. 28 Mayıs tarihine kadar Koç burcunda konaklayacak olan Venüs cesaretimizi arttırmaya geliyor. Yaşam enerjimizi arttıracak olan bu transit bizi biraz da sabırsız bir ruh haline büründürebilir. İstediklerimize hemen ulaşmak ve ilişkilerimizde durumu yöneten taraf olmak isteyebiliriz.

Özellikle bu ay Jüpiter ve Mars’ın da Koç’a girmesiyle ortalık alev alacak. Çok çok hızlı akan bu ay enerjimizi ataletle ve zihinsel engellerle ertelediğimiz durumları başlatmak adına itici güç olacak. Bu gücü nasıl kullandığınız çok önemli işler istediğiniz gibi gitmez ise öfke enerjisini de büyütebilecek bir ay da olduğumuzu unutmayın.

Kendi gücünüzün farkına varacağınız bu ay gerçekçi bir bakış açısıyla tüm işleriniz de aksiyon almaya başlayabilirsiniz. Tutulmaların etkisinin çok yoğun olduğu bu ay kadersel bir dönemdeyiz. Eğer ki bu dönemde büyük konuştuğunuz asla yapmam dediğiniz konular varsa bir anda onları yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Hatta bunların nasıl geliştiğinin farkında bile olmayabilirsiniz çünkü Venüs Koç burcunda hızlıdır. Dürtüsel doğamızın artacağı bu günler yepyeni deneyimlere hazır olun!

Pınar Kanbak

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