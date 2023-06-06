6 Haziran itibariyle Venüs Aslan burcuna giriş yaptı. Ve çok uzun süre yani Ekim ayına kadar da bu burçta kalacak. Bu uzun transitin yaz dönemine gelmesi bizlere enerjik bir yaz olacağının müjdesini veriyor. Daha çok sosyal olmak isteyeceğimiz, kendi kimliğimizi ortaya koyacağımız ve yaratıcılığımızın da artacağı bir sürece giriş yaptık. Venüs Aslan da kendini rahat hissettiği bir pozisyondadır. Özgüveni destekler ve inanılmaz enerjimizi arttıran etkiler getirir. Dolayısıyla yaz aşkları, hayatın tadını çıkarma ve kalbinin sesini dinlemek içinde çok iyidir. Özellikle kalbi boş olanlar için yazı değerlendirmelerinde fayda var. Gülün, eğlenin ve yüzünüzü dışarıya çevirin derim 😊 Spora başlamak ve kendine özen göstermek içinde güzel zamanlardayız. Ayrıca eğlence sektörü, çocuklar, gençler, spekülatif konular, altın piyasası ve değerli madenlerin de ön plana çıkacağı bir süreçte olacağız.

Venüs Aslan geçişi sırasında özellikle büyük kolektif gezegenlerle kare açı dediğimiz sert etkileşimlere de girecek. Bu süreçlerde de ego savaşları, manipülatif etkiler söz konusu olabilir. İkili ilişkileri kişiselleştirme yapmadan yönetmekte fayda var. Benim dediğim olsun gibi dayatmacı ve bencil ifadelerden kaçınmaya özen gösterin.

19 Temmuz sonrası gölgeli günleri ile birlikte retroya girecek. Retro konusunu ayrı bir yazı olarak hazırlayacağım.

Herkes için bol keyifli ve enerjik bir yaz olmasını dilerim…

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