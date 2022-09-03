Vegan denilince çoğu kişinin aklında meyve, sebze veya badem sütü görseli canlansa da bunu bir hayat biçimi haline getirenler için vegan olmak yalnızca yiyecekte değil tenimize değen her şeyde doğadan yararlanmak anlamına geliyor. Artan marka çeşitliliği, ünlü isimlerin güzellik sektöründeki atılımları ve sosyal medyanın özendiren makyaj hileleri, kozmetik sektörünü her anlamda canlandırırken Vegan kozmetiğin de son beş yıl içerisinde aynı ivmeyle yükseldiği görülüyor. Piyasada çevreye olan duyarlılığı pazarlama stratejilerine alet etmeden yaratabilen pek çok marka var ancak bazı noktalara dikkat etmekte fayda var.

Bu ibarelere dikkat!

Cruely-Free

Üretimin hiçbir aşamasında hayvanlar üzerinde deney veya test yapılmadığını belirtir. Küçük tavşan logosu bulunan her ürüne güvenebilirsiniz. Cruely-free ibaresi, o ürünün %100 vegan olduğu anlamına gelmez.

Vegan

Hayvan kaynaklı hiçbir içerik barındırmayan her şeyde bu yazıyı görebilirsiniz. Ancak vegan olan ürünlerin test edilme süreci “cruelty-free” tanımına uymayabilir.

Doğal

“Natrue” sertifikasına sahip her ürünün doğal olduğu anlamına gelir. Genetik olarak değiştirilmiş içerik, koruyucu madde ve silikon türevleri içermez. Vegan ürünler, bitki bazlı oldukları için doğal olarak nitelense de doğal olmayabilirler.