LEGO, Vincent van Gogh’un 1889 tarihine dayanan Yıldızlı Gece adlı ünlü resminden yeni bir The Starry Night ( Yıldızlı Gece) isimli lego setini ortaya çıkardı. Üç boyutlu set, 25 yaşındaki LEGO hayranı ve Hong Kong merkezli doktora öğrencisi Truman Cheng tarafından tasarlandı. Cheng çalışmayı, oyuncağın her yaştan tutkunlarının ortak ilgilerini paylaştığı ve yeni LEGO modellerine dair fikirlerin ortaya atıldığı bir platform olan LEGO Ideas platformu aracılığıyla sundu.

Truman Cheng, tasarım süreci hakkında ”Orijinal resmin görünümünü yakalamak için püf noktaları ve teknikler bulmak iyi bir beyin alayıydı” dedi. ve ekledi, “Fırça işi Ay’da ve dönen bulutta birçok yöne gidiyor, bu yüzden braket ve klips elemanlarının bazı yaratıcı kullanımları söz konusuydu” ifadelerini kullandı.