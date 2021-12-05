Geçtiğimiz aylarda çocukluk yaşlarında annesiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Teoman, bu kez 24 yıl önceki halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü şarkıcı, uzun saçlı hali ve elinde gitarıyla yatakta uzandığı kareyi “Sene 1997 röportaj… Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak. Konserlerde, şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel.” notuyla Instagram hesabından paylaştı. Teoman’ın gençlik fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.