Destek Yayınları’ndan çıkan “Bağışıklık ve Yaşamın Felsefesi”, bağışıklık sistemini yalnızca hastalık bağlamında değil; sağlıklı yaşlanma, longevity, epigenetik, uyku, beslenme, stres yönetimi ve yaşam tasarımı ile birlikte ele alan bütüncül bir rehber niteliğinde. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Tunç Akkoç, kitapta yıllara yayılan bilimsel tecrübesini toplum diliyle buluşturuyor. En güncel immünoloji bulgularını, epitel bariyer teorisi, inflammasyon (inflammaging), eksozomlar, kalori kısıtlaması, mikrobiyota, uyku ve uzun yaşam stratejileri üzerinden sade ama akademik doğrulukla anlatıyor.

Akkoç’un temel iddiası şu cümlede toplanıyor: “Uzun ömür tesadüf değil; her gün attığımız küçük kararların toplamı.” Kitap, yalnızca tıp öğrencilerine veya sağlık profesyonellerine değil; daha uzun, daha dayanıklı ve daha anlamlı bir hayat yaşamak isteyen geniş okur kitlesine hitap ediyor.

Arka kapak yazısı

“Yaşlanmak kaçınılmazdır. Sağlıklı yaşlanmak ise bizim elimizdedir.” Ben, yıllarımı bağışıklık sistemini anlamaya ve insan ömrünü daha sağlıklı, daha anlamlı kılacak yolları araştırmaya adadım. Bu kitapta sizleri, bağışıklığın gizemli ve büyüleyici dünyasına davet ediyorum. Hücrelerimizin içindeki görünmez savaşlardan bağırsaklarımızda yaşayan mikrobiyotanın sessiz kahramanlarına; epitel bariyerin koruyucu gücünden eksozomların umut vaat eden rolüne; uykunun, stresin, beslenmenin ve hareketin yaşamımıza kattığı derin etkilere kadar kapsamlı bir yolculuğa çıkacağız.

Bağışıklık ve Yaşamın Felsefesi yalnızca bir bilimsel rehber değil, aynı zamanda yaşamın anlamını arayan bir yolculuğun da ifadesidir. Antik filozofların düşüncelerini modern bilimin sunduğu verilerle harmanladığım bu eserde, hem zihninizi besleyecek bilgileri hem de ruhunuza ilham verecek yaklaşımları bulacaksınız.

Bu kitap, size kendi kişisel longevity planınızı oluşturmanız için bir yol haritası sunuyor. Daha uzun yaşamak için değil; daha dolu, daha huzurlu, daha bilinçli yaşamak için… Benim dileğim, her bir satırda hem bilimin ışığını hem de yaşam felsefesinin derinliğini bulmanız. Çünkü bağışıklık yalnızca bedenimizi değil, yaşamımızın bütününü şekillendiren görünmez bir pusuladır.