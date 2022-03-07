Türk Böbrek Vakfı tarafından “10 Mart Dünya Böbrek Günü” için düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, ABD’de Gaziler Hastanesi tarafından Kovid-19 geçiren bireylerle ilgili yapılan araştırmanın detaylarını aktardı. Kovid-19 dolayısıyla yoğun bakımda tedavi gören hastalarda akut böbrek hasarı oluştuğunu söyleyen Kazancıoğlu, “Araştırmada, Kovid-19 bittikten sonra 6 ay kadar hastaları takip etmişler. Bu tanıyı alarak yoğun bakımda yattıysanız, yeniden böbrek hastalığı yaşama riskiniz 11 kat artmış, son dönem böbrek yetersizliği riskinin de 8 kat arttığı görünüyor. Böbrekle ilgili solunum noktası denilen, diyalize girmek veya ölümle ilgili rakamların bile hiç geçirmemiş popülasyona göre 8 kat arttığını göstermiş durumda” sözleriyle duruma dikkat çekti.