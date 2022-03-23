ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre Omicron’un alt varyantı BA.2, 19 Mart’la biten haftadaki tüm Covid vakalarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Uzmanlar, varyantının artmasının sebebi olarak ABD’de önlemlerin hafifletilmesini gösteriyor ve yeni bir dalgaya neden olabileceğinden endişe ediyorlar.

Fauci, önlemlerin hafifletilmesinin ve aşılar ya da hastalığın atlatılmasıyla kazanılan bağışıklığın azalmasının yeni bir dalgaya neden olabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan COVID-19 vakalarındaki artışların etkili bir erken göstergesinin atık su örneklerinin test edilmesi olduğunu öne sürüyor.