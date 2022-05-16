Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvuru şartları ve sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Paylaşılan takvime göre eğitim programı 18 Temmuz 2022 tarihi itibariyle başlıyor. İşte 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi ve başvuru şartları…

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav başvurusu ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde paylaşılan takvime göre adaylar, 01-10 Haziran tarihlerinde eğitim programına başvurabilecek olup, uzman öğretmenlik eğitimlerini 18 Temmuz- 05 Eylül, başöğretmenlik eğitimlerini ise 18 Temmuz-10 Eylül tarihlerinde alabilecekler.

19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek olan yazılı sınavın başvuruları 26 Eylül-03 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 Pazartesi günü açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan ‘Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru şartları nedir?

‘Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 3 Ekim 2022 itibarıyla adaylık da dahil olmak üzere öğretmenlikte en az on yıl hizmet veren öğretmenler, ‘Başöğretmenlik Eğitim Programı’na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son gününe kadar uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler eğitim programına başvurularını yapabilir.