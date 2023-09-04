Günler öncesinden telefonuma gelen bildirimler, mail kutuma düşen mesajlar, sosyal medya kampanyaları… Kardeşlerim dizisi öyle bir kitleye sahip ki dizinin oyuncularının sevenleri de bu nabzı en üst seviyede yaşıyor. Bu çekimi gerçekleştirmek için fazlasıyla bahanemiz vardı. Düşündüm. Hayranlık duyduğum kişileri nasıl görmek istediğimi sorguladım. En güzel halleriyle, ışıkların üzerlerine vurduğu, ışıl ışıl parlayan kombinlerle hayal ettim. Güçlü bir duruş isterdim. O yüzden iddianın tanımını onlarla yeniden yapma kararı aldık. Tüm ekip eksiksiz bir şekilde üzerine düşen görevi yerine getirdi. Çok uyumlular, naifler. Neden bu kadar sevenleri var bir kez daha anladım. Melis, duru bir güzelliğe sahip. İçten ve samimi. Recep ise güçlü duruşunun taçlandıran alçak gönüllükte. Bir araya geldiklerindeyse eksik parçaların birleştiği bir puzzle gibiler. Onları sete yetiştirmemiz gereken saatin çok öncesinde bitirdik çekimi. Ortaya çıkan fotoğraflar mı? Tek kelimeyle enfes!

Melis Minkari

Uzun bir dönemdir ‘’Kardeşlerim’’ dizisi ile oldukça geniş bir kitleye hitap ediyorsun. Oyunculuğunu başarıyla gerçekleştirmek bir yana, seni sevenlerin de beklentisini karşılıyorsun. Nasıl bir bağ var aranızda?

Sevenlerimizle iletişim halinde olmayı çok seviyorum. Tanıştığım hepsi çok tatlı ve sevgi dolu, tanışmadıklarımın da sosyal medyadaki destekleri gerçekten büyüleyici. O yüzden insan da onlara istemeden elinden geldiği kadar vermek istiyor herhalde. Emek verdiğin işi anlamak isteyen insanların olduğunu görmek çok motive edici bir şey. Bir de düşünün bu bağ artık 3. yılını doldurmaya çok yaklaştı. Onları sanki artık tanıyormuşum gibi hissediyorum bazen.

İç sesimizin fısıltısını dinlemek kimi zaman doğrulara kimi zaman ise yanlışlara sebep olabiliyor. Sen kendinle baş başa kaldığında kendini avutanlardan mı yoksa gerçekçi davrananlardan mısın?

Kendimi avutuyorsam bir gerçeği bilmeme rağmen kendime yalan söyleyip onu görmemeye çalışıyorumdur. Bunu yapmıyorum mesela ama çok gerçekçi biri de değilimdir. Hayaller kurmayı ve büyük düşlemeyi seven biriyim. O yüzden kendini bazen gerçekçi olmak konusunda eğitmesi gereken şanslı bir hayalperestim diyebilirim kendim için.

Recep Usta

İlk kıvılcımın ateşlendiği anla başlamak istiyoruz. İlklere atılan adımlar genellikle heyecan verici oluyor. Sen ne zaman bu heyecanı hissedip, ‘’bu iş için doğmuşsun’’ cümlesini kurdun?

İlk kıvılcım 16 yaşımda filizlendi. Lisede sıramda otururken uzun süredir aklımda olan ve büyük bir amaç olarak inanarak kabul ettiğim “olmak” tabirine atılan ilk adımlarım, o lise sıralarında oldu.

Daha farklı bir hayatta dünyaya gelmiş olsaydın, sahip olduğun zamanı nasıl geçirerek değerlendirmek isterdin?

İnanın hiçbir zaman bu sorunun cevabını doğru verdiğimi düşünmüyorum. Çünkü bu sorunun cevabını hiçbir zaman düşünmedim. Önceliklerim daha ağır basıyor ve genellikle bulunduğum dünyada amaçlarıma giden yollarla uğraşmakla meşgul oluyorum. Her şeyden önce iyi ve faydalı bir insan olmak için çabalardım diyeyim.

*Röportajın tamamı ALL Eylül 2023 sayısında…

Röportaj Salih Devrim

Fotoğraf Alper Deniz

Moda Editörü Sıla Ceren Özyurt

Saç Volkan Bayar

Makyaj Hidayet Korkmaz

Fotoğraf asistanı Ardacan Topal

Moda ekibi İrem Akadam, Dilara Sayar, Ceren Kara