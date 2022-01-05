Uykusuzluk gencinden, yaşlısına bir çok insanın son zamanlarda en yaygın sorunlarından birisidir.Halk arasında basit tanımıyla uykuya dalmakta güçlük çekmek olarak tanımlanan bu hastalık. Uykusuzluk problemi çeken kişilerin kısa uyku sonrasında kalktıklarında yorgun, bitkin hissederler ve günlük işlerini yapmakta zorlanabilirler.

Günlük olarak yeterli miktarda ve sağlıklı bir uyku, vücudumuzun ve beynimizin düzgün çalışmasını sağlar. İyi bir gece uykusunun, hafızayı, karar verme yetisini ve yaratıcılığı geliştirdiği kanıtlanmıştır. Uykusuzluğun için birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Doğal yöntemler veya hekim kontrolünde ilaç tedavisi ile bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Uykusuzluk probleminizi birazda olsun azaltabilecek tavsiyerle karşınızdayız.

Uykusuzluk çekenlere iyi gelecek 5 yöntem

Gün ışığı banyosu yapın: Vücudunuzda melatonin takviyesini artırmak için gün ışığını kullanın. Gün ışığı hem kemiklerinize hem iç huzurunuza iyi gelecek. Gün ışığı vücudunuzun doğal saatini düzenler ve ne zaman yorgun, ne zaman enerjik hissedeceğini anlamasına yardımcı olur.

Bol Bol Egzersiz yapın: Fiziksel olarak dolu dolu bir gün geçirmek, gece güzel bir uyku çekmek için çok önemlidir. Birçok araştırma günde en az 60 dakika egzersiz yapan insanların daha rahat uyduğu ve güne daha zinde başladıkları kanıtlanmıştır. Zindelik için her daim spor şart unutmayın.

Stresle mücadele etmeyi öğrenin: Stresle baş etmenin bir çok yolu vardır. Yatağa girer girmez kendinizi bir anda derin ve kötümser düşüncelere dalmış ve sürekli bir şeylerin çözümlemeye çalışıyorken buluyorsanız stresle boğuşuyor olabilirsiniz. Stres uykuya dalmanızı oldukça zorlaştıran etmenlerden biri, bununla başa çıktığınız zaman rahat bir uykuya bir adım daha yakın olabilirsiniz.

Daha kaliteli ve uzun bir uyku için doğal çözümler deneyin: Yukardaki maddelerin yanına uykuya yardımcı doğal bitkileri ve çayları deneyebilirsiniz.

Artık bir doktora gitmenin zamanı geldi: Eğer tekrar tekrar doğal çözümler, bitkisel ilaçlar ve diğer yöntemleri denediyseniz ancak uyumakta hala zorluk yaşıyorsanız doktorunuzla uykusuzluğunuz hakkında konuşmanız ın vakti gelmiş demektir. Çok vakit geçmeden bir uyku uzamanına görünmenin vakti gelmiş demektir.