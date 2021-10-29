Uyku pozisyonumuz ne kadar önemli?

Uykusuz kalmanın olumsuz etkilerini hepimiz biliyor ve bazen kendi üzerimizde bıraktığı etkiyi birebir gözlemleyebiliyoruz.

Hayatımızdaki birçok şeyin bizi etkilediği gibi, uyku pozisyonumuzun da üzerimizde etkisi çok büyük.

Gece sık sık uyananların, horlama sıkıntısı yaşayanların ve vücudunda bir yerleri tutularak uyanan insanların uyku pozisyonunu değiştirme zamanı gelmiş olabilir.

Bilim danışmanı olan Ben Smarr ‘en iyi uyku pozisyonlarını‘ açıkladı. Smarr, uyku pozisyonunun uyku kalitesini arttırdığına ama biri için doğru olan uyku pozisyonunun, başka biri için doğru olmayabileceğini de vurguluyor.

1: Yüz üstü Yatış

Uyku apnesi olan insanların yüz üstü uyuması uyku kalitelerini arttırabilir. Çünkü yüz üstü uyunduğu zaman solunum yolları açık kalıyor ve daha rahat nefes alınımı sağlanıyor.

Horlayan kişiler de bu yöntemi deneyebilir. Solunum yollarının açık olması, horlamanın şiddetini azaltabilir.

Fakat bel veya bel ağrısı çekenlerin bu pozisyonda uyuması önerilmez. Çünkü yüz üstü yatış o bölgeler de ağrıyı arttırabilir.

2: Sırt Üstü Yatış

Yukarıda da söylediğimiz gibi bu pozisyon uyku apnesi problemi ve bel, boyun çevrelerinde ağrı çeken insanların uyumaması gereken bir pozisyon.

Fakat bu konulardan şikayetçi olmayan insanların sırt üstü uyumasının birçok yönden yararı var. Mesela reflüsü olan insanların bu pozisyonda uyuması hazımsızlık problemlerini azaltıyor. Bir de sırt üstü yatmanın omurga sağlığına büyük faydası var. Çünkü bu pozisyonda uyulduğunda ağırlık merkezde duruyor ve omurga da eşit olarak dağılıyor.

3: Yan Yatış

Hormalamanın ve uyku apnesinin en iyi çözümü yan yatarak sağlanıyor. Smarr, “Birçok insan sırt üstü yatarken daha rahattır ama yan yatanlar daha az horlar, bu nedenle genellikle tavsiye edilir” diye de ekliyor.

Mide ekşimesi, hazımsızlık ve reflüden şikayetçi olanlarında bu pozisyonu denemesi tavsiye ediliyor.