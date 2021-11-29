Cinsiyet değiştirmesinin ardından adını Elliot Page olarak değiştiren Kanadalı aktris, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz fotoğrafıyla gündem oldu. Bir süredir düzenli spor yapan Page, verdiği pozla kaslarını ortaya koydu. Ünlü oyuncu, zincir kolye, siyah eşofman ve terliğiyle çektiği fotoğrafı “İyiki yeni telefonum çalışıyor” notuyla paylaştı.

6 milyona yakın takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşılan gönderi, kısa sürede 1 milyon beğeniyi geçerken ünlü oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı. Page’in arkadaşlarından yönetmen Ian Daniel, fotoğrafın altına “Ateşinle telefonu eriteceksin” yorumunu yazarken, Tourmalin ise “Ayna da işe yarıyor” şeklinde yorum yaptı.