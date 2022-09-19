Sinema ve televizyon dünyasının çok önemli eserlerinde parmağı olan Woody Allen, sektörün hem yönetmenli hem senaryo kısmında büyük başarılar elde etti. Allen, 70 yıllık kariyerinde ”en iyi senaryo” dalında 16 Oscar adaylığına ve farklı alanlarda 4 Oscar ödülüne sahip. Bugüne kadar hiç ara vermeden çalışan ve 2019 yılında bir röportajında ”setlerde ölmeyi düşünüyorum” diyen yönetmen, hayranlarını üzecek bir haber verdi. ”Annie Hall”, ”Paris’te Gece Yarısı” gibi önemli projelere imza atan Allen, emekli olmaya karar verdiğini açıkladı.
Woody Allen şu anda ”Wasp 22” adlı yapım için Fransız bir oyuncu kadrosuyla sete girmeye hazırlanıyor. Film vizyona girdikten sonra yönetmenlik yapmak veya senaryo yazmak istemediğini belirten 86 yaşındaki Allen, artık roman yazarak hayatına devam etmek istediğini söyledi.
Usta yönetmen Woody Allen yeni projesi için setteyken 70 yıllık filmografisine hep birlikte göz atalım!
2022 – Rifkin’in Festivali
2018 – New York’ta Yağmurlu Bir Gün
2017 – Dönme Dolap
2016 – Café Society
2016 – Crisis in Six Scenes – Sezon 1Bölüm 1
2015 – Mantıksız Adam
2014 – Sihirli Ay Işığı
2013 – Blue Jasmine
2012 – Roma’ya Sevgilerle
2011 – Paris’te Gece Yarısı
2010 – Uzun Boylu Esmer Adam
2009 – Kim Kiminle Nerede?
2008 – Barselona, Barselona
2007 – Cassandra’nın Rüyası
2006 – Scoop
2005 – Maç Sayısı
2004 – Melinda ve Melinda
2003 – Anything Else
2001 – Akrebin Laneti
2001 – Hollywood Ending
2000 – Ufak Sahtekarlıklar
1999 – Sweet and Lowdown
1998 – Celebrity
1997 – Yaramaz Harry
1996 – Herkes Seni Seviyorum Der
1995 – Sevimli Fahişe
1994 – Broadway Üzerinde Kurşunlar
1993 – Manhattan Murder Mystery
1992 – Husbands and Wives
1991 – Gölgeler ve Sis
1990 – Alice
1989 – New York Stories
1989 – Suçlar ve Kabahatler
1988 – Bir Başka Kadın
1987 – Eylül
1987 – Radyo Günleri
1986 – Hannah ve Kız Kardeşleri
1985 – Kahire’nin Mor Gülü
1984 – Broadway Danny Rose
1983 – Zelig
1982 – A Midsummer Night’s Sex Comedy
1980 – Stardust Memories
1979 – Manhattan
1978 – İç Dünyalar
1977 – Annie Hall
1975 – Love and Death
1973 – Sleeper
1972 – Everything You Always Wanted to Know about Sex… but Were Afraid to Ask
1971 – Bananas
1969 – Parayı Al ve Kaç
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