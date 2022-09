Sinema ve televizyon dünyasının çok önemli eserlerinde parmağı olan Woody Allen, sektörün hem yönetmenli hem senaryo kısmında büyük başarılar elde etti. Allen, 70 yıllık kariyerinde ”en iyi senaryo” dalında 16 Oscar adaylığına ve farklı alanlarda 4 Oscar ödülüne sahip. Bugüne kadar hiç ara vermeden çalışan ve 2019 yılında bir röportajında ”setlerde ölmeyi düşünüyorum” diyen yönetmen, hayranlarını üzecek bir haber verdi. ”Annie Hall”, ”Paris’te Gece Yarısı” gibi önemli projelere imza atan Allen, emekli olmaya karar verdiğini açıkladı.

Woody Allen şu anda ”Wasp 22” adlı yapım için Fransız bir oyuncu kadrosuyla sete girmeye hazırlanıyor. Film vizyona girdikten sonra yönetmenlik yapmak veya senaryo yazmak istemediğini belirten 86 yaşındaki Allen, artık roman yazarak hayatına devam etmek istediğini söyledi.

Usta yönetmen Woody Allen yeni projesi için setteyken 70 yıllık filmografisine hep birlikte göz atalım!

2022 – Rifkin’in Festivali

2018 – New York’ta Yağmurlu Bir Gün

2017 – Dönme Dolap

2016 – Café Society

2016 – Crisis in Six Scenes – Sezon 1Bölüm 1

2015 – Mantıksız Adam

2014 – Sihirli Ay Işığı

2013 – Blue Jasmine

2012 – Roma’ya Sevgilerle

2011 – Paris’te Gece Yarısı

2010 – Uzun Boylu Esmer Adam

2009 – Kim Kiminle Nerede?

2008 – Barselona, Barselona

2007 – Cassandra’nın Rüyası

2006 – Scoop

2005 – Maç Sayısı

2004 – Melinda ve Melinda

2003 – Anything Else

2001 – Akrebin Laneti

2001 – Hollywood Ending

2000 – Ufak Sahtekarlıklar

1999 – Sweet and Lowdown

1998 – Celebrity

1997 – Yaramaz Harry

1996 – Herkes Seni Seviyorum Der

1995 – Sevimli Fahişe

1994 – Broadway Üzerinde Kurşunlar

1993 – Manhattan Murder Mystery

1992 – Husbands and Wives

1991 – Gölgeler ve Sis

1990 – Alice

1989 – New York Stories

1989 – Suçlar ve Kabahatler

1988 – Bir Başka Kadın

1987 – Eylül

1987 – Radyo Günleri

1986 – Hannah ve Kız Kardeşleri

1985 – Kahire’nin Mor Gülü

1984 – Broadway Danny Rose

1983 – Zelig

1982 – A Midsummer Night’s Sex Comedy

1980 – Stardust Memories

1979 – Manhattan

1978 – İç Dünyalar

1977 – Annie Hall

1975 – Love and Death

1973 – Sleeper

1972 – Everything You Always Wanted to Know about Sex… but Were Afraid to Ask

1971 – Bananas

1969 – Parayı Al ve Kaç

