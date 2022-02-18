“Tarkan’ı “Türkçeyi katletmekle” suçlayanlara, Türkçe konuşmanın ustası ve hocası ünlü haber spikeri Gülgûn Feyman’dan cevap geldi.

Megastar Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek, dün akşam ilk defa yayınlandı ve şakının sözleri bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyada Geççek’le ilgili yüz binlerce paylaşım yapılırken, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Tarkan’ın “Geççek” isimli şarkısını ünlü haber spikeri ve güzel Türkçe konuşma hocası olan Gülgûn Feyman’a sordu.

“Türkçe’de olmaz ama”

Türkçe’nin doğru telaffuzu açısından “Geççek” şarkısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gülgûn Feyman, “Bu şarkı dün gece itibari ile bütün Türkiye’de muazzam bir ilgi odağı oldu. İktidara söyledi deniyor, salgın nedeni ile bunları söyledi deniyor. Her ne olursa olsun şarkı esprili ve son derece zekice yapılmış bir şarkı. Geççek ifadesi elbette Türkçe’de olmaz ama bazen şarkılarda, skeçlerde, dizilerde daha akılda kalıcı olsun, daha esprili olsun diye, bazı sözcükler farklı bir biçimde kullanılabilir. Elbette doğalı “Geçecek” yazılır, “Geçicek” okunur ama orada Geççek demesi çok hoş olmuş. Benim de çok keyif aldığım bir kelime oldu. Geççek Geççek, Gelcek Gitcek gibi ifade etmiş bazı sözcükleri kafiye yapmış. Bunda eleştirilecek hiçbir şey yok. Biraz da külahımızı önümüze koyup düşünelim. Neler var bu ülkede, neler gelip neler gidecek. Büyük önderin söylediği gibi, “Ağlama çocuk geldikleri gibi giderler” diyor donanmalar İstanbul Boğazı’nı doldurduğunda. Pek çok şey geldiği gibi gider. İstenmeyen iktidarlar, istenmeyen salgınlar, istenmeyen müdürler, istenmeyen komşular… Bunu her şeye uygulayabiliriz. İlla iktidara söylenmiş diye algılamak da çok doğru olmasa gerek ama iktidarın uygulamalarını eleştiren kesimler için de şahane bir şarkı olmuş.” ifadelerini kullandı.