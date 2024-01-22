Sayısız şarkı ve besteleriyle gönüllerde büyük yeri olan usta sanatçı Kayahan’ın hayatını anlatacak filmin hazırlıkları devam ediyor. Sanatçının kızı Beste Açar film hakkında konuştu. Aramızda Kalmasın’a konuşan Açar, filmde yer almasını düşündüğü isimleri açıkladı. Açar, “Filmin hikayesi ortaya çıktı şimdi de yapımcılarla görüşüyoruz. Büyük ihtimalle mayıs ayında çekimlere başlayacağız. 1969 ile 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız. Nasıl Kayahan oldu ve hangi yollardan geçtiğini kimse bilmiyor” dedi.

Eda Ece’yi çok beğendiğini dile getiren Beste Açar “Onun kişiliğini çok seviyorum. Duruşunu, doğalığını çok seviyorum. Oyunculuğuna bayılıyorum. Eğer olursa ona bir teklif gidecek bizim tarafımızdan. Kabul ederse beni oynamasını çok isterim” ifadelerini kullandı. Açar, “Babam için daha ‘tamam’ dediğimiz biri yok ama Yiğit Kirazcı diye düşünmüştük aslında. Çenesinde gamze olması, saçlarının kıvırcık ve zayıf olmasıyla babamın gençlik hallerini andırıyor. Taner Ölmez de olabilir. İpek Açar Kömürcü de projeden haberdar” dedi.