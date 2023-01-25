1960’lı yıllarda başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok başarılı yapımda imzası bulunan Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.”