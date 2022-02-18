Usta oyuncu talat Bulut’un yeni projeye başlayacağı öğrenildi. Bulut Yasak Elma dizisinin ardından Mahkum’un kadrosuna katıldı

TV100’den Birsel Atuntaş’ın haberine göre, 85 bölüm rol aldığı Yasak Elma’nın ardından hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu olan usta aktör Talat Bulut sonunda kararını verdi.

Gelen teklifleri ince eleyip sık dokuyan usta aktör, MF Yapım’ın FOX için çektiği ve ekrana geldiği ilk andan itibaren kendi özel seyirci kitlesini oluşturan rekortmen dizi Mahkum’un kadrosuna katıldı.

Unutulmaz dizilerin oyuncusu Talat Bulut, Mahkum’da Sinyor karakterine hayat verecek.

Bulut dizinin ana castına 14. bölümden sonra bomba gibi girecek.