Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen ve YouTube’da yayınlanan ‘Haber Bahane’ adlı programın bu haftaki konuğu Müjdat Gezen oldu. Elif isminde bir kızı olan ünlü oyuncu, “Nasıl bir babasın?” sorusuna “Bunu kızım Elif’e sormak lazım ama söylemlerinde iyi baba olduğumu söylüyor. Kızıma doyamadım çünkü 12 yaşında eşimden boşanınca onlar taşındı. Kızım sonra kendine Amerika’da bir hayat kurdu. Kızım kanser olduğu öğrenince aklımı oynattım. En iyi doktoru bularak kızımı Hollanda’dan getirttim. Kızımı kemoterapi sürecinde yalnız bırakmadım ama yanında olmamam gerekiyormuş. Onun çektiği azabı görünce aklımı oynatıyordum. Kızım için en iyi doktoru buldum ve göğsünü aldılar” şeklinde yanıt verdi.

İlk evliliği, şöhretin getirdiği bazı olumsuzluklar ve çapkınlığı nedeniyle sonlanan Gezen, 35 yıl önce Leyla Turgut ile dünyaevine girdi. İkinci evliliğinde çocuklarının olmadığını ifade eden 50 yaşındaki oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etti

“Benim çocuğum olmadı ama Leyla çok istiyordu. Eşimi her tanıdığım gün bir kere daha seviyorum. Leyla’nın insan yönü tanıdığım tüm kadınları ikiye katlar. Hepsinin sevgisi bir araya gelse benim Leyla’ya duyduğum sevgi kadar etmez. Eşim deprem bölgesinde ailesini kaybeden bir çocuğu evlat edinmek istiyor. Biz koruyucu aile olmuyoruz, evlatlık edineceğiz. Benim çocuğum olduğu için evlat edinme hakkım olmadığı için eşim başvurdu.”