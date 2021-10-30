Usta oyuncu Hülya Koçyiğit’ten AKM açıklaması: Muhteşem bir gurur

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, açılışının ardından yaptığı açıklamada AKM’nin çok gurur verici bir yanının olduğuna değinerek, “Cumhuriyetimizin 98. yılında bu muhteşem ve görkemli eserin ülkemize yeniden kazandırılması ülkemiz ve sanat adına muhteşem bir gurur. Bu Cumhuriyet Bayramı AKM’nin açılmasıyla daha güzel oldu. Kültür ve sanatın merkezi olan AKM‘nin açılışına katılmayı çok istiyordum fakat geçirdiğim küçük bir kaza nedeniyle katılamadım. Güçlü eserlerle yoluna devam edecek AKM‘yi sabırsızlıkla bekliyorum” sözlerini kullandı.

Koçyiğit, AKM’nin uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapabilecek donanımda olduğuna dikkat çekerek, “AKM için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve tüm emekçilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buram buram sanat kokan salonlarda, nice eserlerin sanatseverlerle buluşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutladığını “98 yıl önce bize Cumhuriyeti armağan eden Atamız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun aziz silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene.” sözleriyle dile getirdi.