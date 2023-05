İstanbul Kartal’da yaşayan oyuncu Erkan Can‘ın iki yıl önce banka promosyonu vaadiyle dolandırıldığı ortaya çıktı. 9 bin doları başka bir hesaba gönderilen Can, “Uykuluydum, bankadan arandığıma inandım, şikayetçiyim” diyerek savcılığa başvurdu

Erkan Can, Kasım 2021’de bankada çalıştığını söyleyen bir kişi tarafından biriken kart aidatı ve promosyonlarını hesabına aktaracakları iddiasıyla arandı. Daha sonra ev telefonundan aranan oyuncu, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle mobil bankacılık üzerinden bazı işlemler yaptı. Bu işlemler sırasında eşi, oyuncuyu aradı ve hesabından 9 bin dolar bozdurularak başka hesaba gönderildiğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Can, kendisini arayan numaraya bir daha da ulaşamadı. Can, olayın ardından şikayetçi oldu.