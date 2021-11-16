Usta oyuncu Cihan Ünal yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Başrolünü Hülya Avşar ile paylaştığı ‘Kadın İsterse’ adlı dizide ‘Zafer’ karakterine hayat veren usta oyuncu Cihan Ünal, aradan geçen uzun yılların ardından geçtiğimiz gün bir AVM’de görüntülendi. 3 yıl sonra İstanbul’a yeniden geldiğini söyleyen Ünal, yeni projesi için çalışmalara başladığını açıkladı.

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Pandemi dönemi içerisinden kendisine bir çok rol teklif edildiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Üçüncü doz aşımızı da olduk, artık çalışmanın zamanı geldi” dedi.

Pandemi günlerini Kıbrıs’taki evinde geçirdiğini açıklayan Ünal, “Ev ihtiyaçlarımı gidermek için alışverişe çıktım” dedi.