Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla gündemde sık sık yer edinmeye devam eden ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz gece gittiği mekanın arka kapısından kaçmaya çalışarak görüntü alınmasını engellemek için korumaları gazetecilerin üzerine gönderdi.

Ünlü oyuncu, bu olayın ardından korumaların durdurduğu araçların arasından ters yoldan dönüş yaptı.

Trafiği birbirine katan Kaygılaroğlu, hızlıca bulunduğu konumdan uzaklaştı.

300’ü aşkın kişiyi takipten çıkardı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından bir takipçi temizliği yaptı.

Kaygılaroğlu, 300’den fazla kişiyi takipten çıkardı. Uraz Kaygılaroğlu’nun takipten çıkardığı isimler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım’ın yanı sıra Engin Öztürk, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı gibi isimler bulunuyor.

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