Son dönemde adından sıkça söz ettiğimiz Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Kadıköy’deydi. Akşam saatlerinde bir mekandan çıkarken kameralara takılan Kaygılaroğlu, ortaya atılan dizi iddiaları ile ilgili “Her şey yolunda. Dizi haberlerini Twitter’dan gördüm. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yani hiçbir şey belli değil. Önümüzdeki sene için bir şeyler yapacağız. Ama yazıldığı gibi partner ya da herhangi bir şey belli değil” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından en yakın arkadaşlarını takipten çıkması olayı sorulması üzerine ise,”Instagram benim şahsi yerim. Ülkede bu kadar sorun varken, benim sosyal medya hesabımın konu olması bana çok saçma geliyor. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” yanıtını verdi.