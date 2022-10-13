Pis Yedili, Sefirin Kızı, Üç Kuruş ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda kariyerini zirvesine taşıyıp adından sıkça söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı iskoç eteğiyle gündem olmasının ardından şimdi de siyah ojeleriyle olay yarattı. Daha önce de Erşan Kuneri dizisinin galasına ve ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ adlı programa siyah ojeleriyle katılıp eleştirilerin hedefi olan Kaygılaroğlu’nun, o dönem 6 yaşındaki kızı Ada’nın isteği üzerine oje sürdüğü belirtilmişti.

Son olarak instagram hesabında aynadan çektiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncunun parmaklarındaki siyah oje dikkatlerden kaçmadı.

Kaygılaroğlu’nun paylaştığı bu fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçilerinin bir çoğu, “İstediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış” yorumunda bulunurken bazı takipçileri ise “Bir erkeğin oje sürmesi ne kadar doğru?”, “Bu sevdadan vazgeç Uraz.” gibi kötü yorumlar yaptı.

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