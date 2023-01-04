Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” programına konuk olup beraber şarkı söylediler. Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül ile küs olduğu hakkında bir anının, Doğulu’nun programda paylaşmasından sonra sosyal medyada çalıntı bir hikaye olduğuna dair iddialar öne sürüldü.

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile yaşadığı bu anıyı, “Biz bir gün tartıştık, sanıyorlar ki biz hiç tartışmıyoruz. Biz o kadar büyük tartıştık ki ben vurdum kapıyı çıktım. İşlerimi hallettim. Geldim eve, koltukta uyuyakalmış. Hayatta bırakmam onu koltukta. Kucaklarım götürürüm beraber yatacağımız yere. O gün yapmadım. Çünkü kızgındım. Yapmadım gittim yatak odasına yattım. Sabah oldu. O da kızgındı. Dedim ki ara mı versek. O da tamam verelim dedi. Birkaç saat geçti, tam dışarı çıkacağım boynumdan öptü. Konuştuk, dün gece eve geldiğini fark ettim dedi. Çok bekledim beni almanı. Ben de dedim çok bekledim aç mısın diye kalkıp bana sormanı. Bizim miladımız oldu. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor.” sözleriyle anlattı.

Paylaşıma etkileşim yağmuru geldi

Uraz Kaygılaroğlu da yaşanan bu trajikomik olayı tiye almaktan çekinmeyerek kimseler tarafından yaşan bir olayı kendi anısı gibi anlattı. Sosyal medyadan Doğulu’nun anlattığına benzer bir hikayeyi kendisi ironi yaparak paylaşan Kaygılaroğlu paylaşımının sonrasında gönderisiyle beraber yoğun ilgi gördü. İşte Kaygılaroğlu’nun o paylaşımı ve gelen yorumlar…

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