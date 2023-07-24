Sosyal medya para kazanma yollarından biri oldu, malum! Yer aldıkları dizilerde canlandırdıkları karakterlerle popüler olan oyuncular, reklam çekimlerinde de boy gösteriyor. Ancak güzel oyuncuların gelir kapısı bunlarla sınırlı değil. Oyuncuların Instagram’daki paylaşım başına yüksek rakamlarda ücret aldığı ortaya çıktı.

Dizileri reyting rekoru kıran oyuncuların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayıları da buna bağlı olarak her geçen gün artıyor. Müge Dağıstanlı‘nın haberine göre, ünlü oyuncular ise bu durumu kazanç kapısına çevirdi. 10 kadın yıldızın sosyal medya kazançları adeta dudak uçuklatıyor. Rekor ise uzun zamandır olduğu gibi yine Hande Erçel‘in elinde.

İşte 10 kadın yıldızın paylaşım başına aldığı ücretler

Hande Erçel: 350 BİN TL (30 milyon 900 bin takipçi)

Beren Saat: 300 BİN TL (5 milyon 400 bin takipçi)

Serenay Sarıkaya: 275 BİN TL (10 milyon takipçi)

Afra Saraçoğlu: 250 BİN TL (8 milyon 200 bin takipçi)

Fahriye Evcen: 250 BİN TL (13 milyon 600 bin takipçi)

Eda Ece: 200 BİN TL (7 milyon 800 bin takipçi)

Demet Özdemir: 200 BİN TL (16 milyon takipçi)

Neslihan Atagül: 200 BİN TL (14 milyon 100 bin takipçi)

Hazar Ergüçlü: 150 BİN TL (3 milyon takipçi)

Pınar Deniz: 150 BİN TL (2 milyon 800 bin takipçi)