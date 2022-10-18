İsimleriyle tanıdığımız magazin dünyasının ünlülerine, “Yakın çevresi ve ailesi nasıl sesleniyor?” diye düşünerek sizler için araştırdık.

İşte radarımıza giren ünlülerin ilginç lakapları…

Çağla Şikel – Çikolata Kız

Çağla Şikel, esmer olmasından kaynaklı lise yıllarında hep ‘Çikolata Kız’ olarak çağırılmış.

Naomi Campbell – Siyah Panter

Yakın çevresi tarafından ‘Siyah Panter’ lakabıyla seslenilen Naomi Campbell, Moda dünyasının da ‘hırçın kızı’ olarak biliniyor.

Gülşen – Pijamalı Kız

20 yıl önce pijamalarıyla çektiği klibi olay olan Gülşen, o dönem tüm Türkiye tarafından ‘Pijamalı Kız’ olarak konuşulmuştu.

Beyonce – Juju

Yakın çevresindeki bazı kişiler tarafından Juju diye çağırılan Beyonce‘nin bir diğer lakabı ise ‘bal arısı’.

Eser Yenenler – Bal Dudak

Eser Yenenler, “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı programdaki ünlülük döneminden beri dudaklarının kalınlığından dolayı ‘Bal Dudak’ olarak anılıyor.

Brad Pitt – Pitbull

Dünya yıldızı oyuncu Brad Pitt, soyadından aldığı ‘Pitbull’ lakabıyla yakın çevresi tarafından Pitbull olarak çağırılıyor.

Hadise – Bayan Bacak

Fiziği ve özellikle de bacakları ile dikkat çeken Hadise, bir dönem ‘Bayan Bacak’ olarak konuşuldu.

Orlando Bloom – Orli

Yakışıklı aktör Orlando Bloom, yakın çevresi tarafından ‘Orli’ olarak çağırılıyor.

Pelin Batu – Weirdo

Lise yıllarında sürekli siyah giyinip, siyah oje ve ruj süren Pelin Batu, arkadaşları tarafından tuhaf olarak nitlendirilip ‘Weirdo’ olarak çağırılmış.

Cameron Diaz – Cami

Cameron Diaz, samimi olduğu arkadaşlarının ona taktığı ‘Cami’ lakabıyla biliniyor.

Ebru Şallı – Çubuk Kraker

Hala formda olan fiziğiyle dikkat çeken Ebru Şallı, gençlik yıllarında çok zayıf olması nedeniyle arkadaşları tarafından ‘Çubuk Kraker’ olarak adlandırılmış.

Bruce Willis – Bruno

Arkadaşları ve yakın çevresi tarafından ‘Bruno’ olarak çağırılan Bruce Willis‘in, ‘The Return of Bruno’ adlı bir de albümü var.

Billur Kalkavan – Bili

Gerçek ismini sadece resmi işlerde kullanan Billur Kalkavan, ailesi ve yakınları tarafından ‘Bili’ olarak biliniyor.

Jennifer Lopez – La Guitarra

Magazin dünyasında J.Lo ismiyle tanınan Jennifer Lopez, ünlü olmadan önce bir spor salonunda dans dersleri verirken fiziğinin gitara benzetilmesiyle ‘La Guitarra’ ismiyle çağırılıyordu.

Seray Sever – Kuki Sever

Kuki isimli bir köpeğe sahip olan Seray Sever, arkadaşları ve yakınları tarafından ‘Kuki Sever’ olarak anılmaya başlamış.

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