İsimleriyle tanıdığımız magazin dünyasının ünlülerine, “Yakın çevresi ve ailesi nasıl sesleniyor?” diye düşünerek sizler için araştırdık.
İşte radarımıza giren ünlülerin ilginç lakapları…
Çağla Şikel – Çikolata Kız
Çağla Şikel, esmer olmasından kaynaklı lise yıllarında hep ‘Çikolata Kız’ olarak çağırılmış.
Naomi Campbell – Siyah Panter
Yakın çevresi tarafından ‘Siyah Panter’ lakabıyla seslenilen Naomi Campbell, Moda dünyasının da ‘hırçın kızı’ olarak biliniyor.
Gülşen – Pijamalı Kız
20 yıl önce pijamalarıyla çektiği klibi olay olan Gülşen, o dönem tüm Türkiye tarafından ‘Pijamalı Kız’ olarak konuşulmuştu.
Beyonce – Juju
Yakın çevresindeki bazı kişiler tarafından Juju diye çağırılan Beyonce‘nin bir diğer lakabı ise ‘bal arısı’.
Eser Yenenler – Bal Dudak
Eser Yenenler, “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı programdaki ünlülük döneminden beri dudaklarının kalınlığından dolayı ‘Bal Dudak’ olarak anılıyor.
Brad Pitt – Pitbull
Dünya yıldızı oyuncu Brad Pitt, soyadından aldığı ‘Pitbull’ lakabıyla yakın çevresi tarafından Pitbull olarak çağırılıyor.
Hadise – Bayan Bacak
Fiziği ve özellikle de bacakları ile dikkat çeken Hadise, bir dönem ‘Bayan Bacak’ olarak konuşuldu.
Orlando Bloom – Orli
Yakışıklı aktör Orlando Bloom, yakın çevresi tarafından ‘Orli’ olarak çağırılıyor.
Pelin Batu – Weirdo
Lise yıllarında sürekli siyah giyinip, siyah oje ve ruj süren Pelin Batu, arkadaşları tarafından tuhaf olarak nitlendirilip ‘Weirdo’ olarak çağırılmış.
Cameron Diaz – Cami
Cameron Diaz, samimi olduğu arkadaşlarının ona taktığı ‘Cami’ lakabıyla biliniyor.
Ebru Şallı – Çubuk Kraker
Hala formda olan fiziğiyle dikkat çeken Ebru Şallı, gençlik yıllarında çok zayıf olması nedeniyle arkadaşları tarafından ‘Çubuk Kraker’ olarak adlandırılmış.
Bruce Willis – Bruno
Arkadaşları ve yakın çevresi tarafından ‘Bruno’ olarak çağırılan Bruce Willis‘in, ‘The Return of Bruno’ adlı bir de albümü var.
Billur Kalkavan – Bili
Gerçek ismini sadece resmi işlerde kullanan Billur Kalkavan, ailesi ve yakınları tarafından ‘Bili’ olarak biliniyor.
Jennifer Lopez – La Guitarra
Magazin dünyasında J.Lo ismiyle tanınan Jennifer Lopez, ünlü olmadan önce bir spor salonunda dans dersleri verirken fiziğinin gitara benzetilmesiyle ‘La Guitarra’ ismiyle çağırılıyordu.
Seray Sever – Kuki Sever
Kuki isimli bir köpeğe sahip olan Seray Sever, arkadaşları ve yakınları tarafından ‘Kuki Sever’ olarak anılmaya başlamış.
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