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Ünlülerin birbirinden ilginç Cadılar Bayramı kostümleri
Dünyayı yıkıp geçen Cadılar Bayramı kostümü akımına, birçok Türk ünlü de giydiği kıyafet ve yaptıkları makyaj ile dahil oldu. Birbirinden korkunç ve şaşırtıcı kıyafetlerle partilere katılan ünlüler, paylaşımlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.
İşte ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri:
Zeynep Sever Demirel
Şevval Şahin
Özlem Yarar
Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz
Zeynep Alkan ve Hollandalı sevgilisi Wesley Obis
Fadik Atasoy
Eda Zamanpur
Yonca Evcimik
Brezilyalı Futbolcu Neymar Jr.
Genç futbolcu Kylian Mbappe ve arkadaşı
Tara De Vries
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu
Ceren Yılmaz