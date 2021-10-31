Ünlülerin birbirinden ilginç Cadılar Bayramı kostümleri

Dünyayı yıkıp geçen Cadılar Bayramı kostümü akımına, birçok Türk ünlü de giydiği kıyafet ve yaptıkları makyaj ile dahil oldu. Birbirinden korkunç ve şaşırtıcı kıyafetlerle partilere katılan ünlüler, paylaşımlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İşte ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri:

Zeynep Sever Demirel







Şevval Şahin







Özlem Yarar







Serkan Şenalp ve eşi Esengül Yılmaz











Zeynep Alkan ve Hollandalı sevgilisi Wesley Obis







Fadik Atasoy







Eda Zamanpur





Yonca Evcimik





Brezilyalı Futbolcu Neymar Jr.





Genç futbolcu Kylian Mbappe ve arkadaşı

Tara De Vries





Defne Samyeli ve kızı Deren Talu









Ceren Yılmaz