2021 yılını uğurlarken 2022 yılı için ünlülerden yeni yıl mesajları.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ve çocukları Karan Özçivit’le birlikte çekilen fotoğraflarını “Herkese iyi seneler bizden..” notuyla paylaştı.
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Güzel sunucu Ebru Akel’in 2022 yılı dileği şu şekilde, “Guzelliklerle gel 2022 🎄♥️🎄
Heyecanla merakla sevgiyle bekliyoruz seni ♥️ Herkese mutlu yillar
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Geçtiğimiz aylarda eski eşi Ferhan Şensoy’u kaybeten usta tiyatrocu Derya Baykal yeni yıl mesajında, “Mutlu, sağlıklı, huzurlu ve sevdiklerimizle elele olduğumuz bir yıl diliyorum” dedi.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz yılbaşı gecesini evinde geçirdiği fotoğrafını sosyal medyasından paylaştı. Yımaz, “Nice yıllar ! Geleneksel yılbaşı gecelerinde verdiğim dev partim bütün hızıyla devam ediyor” dedi.
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Popstar Tarkan Tevetoğlu yılbaşında konserinden paylaşım yaparak kutladı.
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