Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı.

İşte ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları…

Şahan Gökbakar

“Daha nice, eşlerimizle barbunya ayıkladığımız bayramlara. Herkese huzur ve sağlık dileriz ne mutlu bir gün.”

Doğa Rutkay

“Neşeli bayramlar”

Çağla Şıkel

“Mutlu bayramlaaaarrrrr”

Burcu Esmersoy

“Musmutlu bayramlaaaaaar”

Ebru Gündeş

Fahriye Evcen-Burak Özçivit

“Mutlu Bayramlar”

Kenan Doğulu

“Kırgınlıklarımızı unuttuğumuz, küstüklerimizle barıştığımız, paylaşmayı hatırladığımız, sımsıkı sarıldığımız, hep bir arada olduğumuz, sevgi, umut ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.”

Mesut Özil

“Ramazan bayramınız mübarek olsun!”

Özge Ulusoy

“Herkese şeker tadında bayram dilerim.”

Sibel Can

Burçin Terzioğlu

“İyi bayramlar”

Işın Karaca

“Ramazan bayramımız şeker tadında geçsin..

küslerin barıştığı, mutluluk ve huzurun bizi sarmaladığı bir bayram olsun.”

Fazıl Say

“İyi bayramlar, hepinize güzel bir hafta dilerim.”

Hülya Koçyiğit

“Dostluğu, sevgiyi, geleceği, soframızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, aile bütünlüğümüzü, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.”

Ajda Pekkan

Ata Demirer

“İyi bayramlar”

Murat Boz

“Mutlu bayramlar”

Ceyda Düvenci

“Bitmeyen doğum günü eviyiz biz… kutlamalar bitmez, ki artık alıştınız bak doğum günü kutlaması bayrama karıştı, dün evlatlar sürpriz yaptı bana, ikisi çalışmış odada, konser hazırlığı yapmışlar. Melisam artık konserlere alıştı. Queen şarkısı ile başladı konser. Ali’nin ilk konseriydi, Beatles repertuarı yapmış. Ablası çok yardımcı oldu sahne korkusunu yenmesine. Önce “yellow submarine” düeti yaptılar sonra solosunu sundu kenara çekildi… konser kızımın ilk bestesi ile son buldu… bana yapmış besteyi, adı “MOR ÇİÇEK” ( bu beste işi Melisama nasıl iyi geldi size ayrıca anlatacağım…) işte bizim bayram mutluluğumuz… bayram demek bence tam olarak bu demek iyi bayramlar hepimize (bize her gün bayram size de öyle olsun.”

Demet Akalın

“Bir bayram müjdesi yakışırdı @RTErdogan müzik yasağına”

Hadise