Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla gündem olan birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Birçok isim, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i seçime günler kala aldığı karardan dolayı sert bir şekilde eleştirdi.

ŞAHAN GÖKBAKAR

“Bence topyekün ülkece 1 gün süreyle susalım. Ülkede toplu halde 1 günlük “tıp” oynayalım. Yeter, benim kafam kaldırmıyor artık. Öyle şeyler yazmak istiyorum ki! Ama yazmamak mı doğru, yazmak mı karar vermiyorum…”

GÖKHAN ÖZOĞUZ

“Bu dünyada insanlar ve karakterleriyle alakalı stabil tek bir doğru vardır o da huylu huyundan vazgeçmez!”

SARP APAK

“Küçük, güvenli olmayan evlere binlerce lira veriliyor, insanlar yaşamak için basit zevklerinden bile vazgeçiyor, düşüncesini söylemekten korkuyor. Ekonomisi ve adalet sistemi dibe vurmuş bir ülkede yaşıyoruz. Bu düzenin değişmesini engelleyen herkes halkına karşı suç işliyor.”

CELİL NALÇAKAN

“Ya aranızda hiç mi konuşmadınız bu konuyu şimdiye kadar? Hakikaten şaka gibi.”

ATİLLA TAŞ

“Tayyip Erdoğan’ın yaptıramadığı muhalefet kenetlenmesini Meral Akşener başardı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını güçlendirdiği gibi, stratejik hatalarıyla da tepki topladı.”

GANİ MÜJDE

“Bir özet de ben yapayım. Meral Akşener ‘Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilmesini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkan seçilmesine’ tercih etmiştir…”

GONCA VUSLATERİ

“Biz yedik Allah arttırsın. Sofrayı kuran kaldırsın.”

HANDE DOĞANDEMİR

“Bıktık ağzı bozuk siyasetinizden bu nasıl bir üslup ya? İtirazınız yok mu bu muameleye gerçekten!”

CEM DAVRAN

“İçerikler, anlamlar, yöntemler ve hatta beklentiler tartışılır sıkıntı yok ama konuşma hakaret eder gibiydi, işte buna yazıklar olsun.”

SERMİYAN MİDYAT

“Önce Çiller’e… Sonra Bahçeli’ye… Şimdi Kılıçdaroğlu’na… Tarih yine tekerrür etti. Meral Akşener’in İ.P.’iyle kuyuya inilemedi.”

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