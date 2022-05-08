Ünlü isimler, annelerinin ve sevdiklerinin “Anneler Günü”nün sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. İşte ünlülerden Anneler Günü mesajları…

DEMET AKALIN

“Canım annem, bana hem ana hem baba oldun seni çok seviyorum … Anneler günün kutlu olsun.”

BURAK ÖZÇİVİT

“Bütün anneler güzeldir. Anneler günün kutlu olsun Aşkım.”

FAZIL SAY

“Annemi özlemle, sevgiyle anıyorum.

Tüm anneleri sevgiyle, saygıyla kutluyorum.

Annelerimizi kalbimizde koruyalım.

Sevginin değerini bilelim.

Anneler günü kutlu olsun.”

ÇAĞLA ŞIKEL

“Canım anneler. Anne olmak isteyenler…

Anneciğini kaybedenler….

Yavrusunu kaybeden anneler…

Anne yüreği taşıyan tüm Kadınlar…

Hepinizi sarılıyorum…

Hissedip kabul edin lütfen”

SİNEM KOBAL

“Anneler günü kutlu olsun”

EBRU ŞALLI

“Anneli kızlı , anneli yavrulu nerden bakarsanız gül çiçek işte var mı ötesiii. Hepinizin anneler günü kutlu olsun! Sevgiyle kalın.”

ÖZGE ULUSOY

“Ne yazsam az.İyi ki…Doğurmuş doğurmamış yüreğinde şefkat merhamet olan ve canlıların tümüne bu duygularla yaklaşabilen tüm insanların Anneler Günü kutlu olsun. Annesinden uzak olan herkesin kalplerinden öperim…”

SADETTİN SARAN

“57 yıl 8 ay 8 gündür el ele… ”

ECE ERKEN

“Doğrulanmış hep yanımda oldun ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin, anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim iyi ki varsın, Allah’ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin, annesini kaybeden herkese sabır diliyorum.”

SELİN ŞEKERCİ

“Anneler günün kutlu olsun güzelim annem.”