Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 102 yaşında.

23 Nisan kutlamalarına ünlüler sosyal medya hesaplarından katıldı

İşte o paylaşımlar

Berfu Yenenler: Geleneksel 23 Nisan Bayrami fotografimiz🕊♥️ Cocuklarimizin gozlerindeki ışık hic sonmesin

Kenan Doğulu: Canım yeğenlerim Arya, Lila, Elya, Can ve Aren ile birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Hadise: Daha boyum mikrofona zor yeterken, Türkiye’den çok uzaklarda da kutlardım 23 Nisan’ı… Başka bir ülkede doğmuş olsam da her sene okulda 23 Nisan’ı kutlardık. Okulumuz buna izin verirdi. Türk ya da değil, tüm çocuklarla birlikte kutlardık. Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği gibi… Özgür olmak, istediğini istediğin an yapmak, herkesi eşit görmek ve olduğu gibi kabul etmek ne büyük bir erdem. 23 Nisan kutlu olsun! Ata’mızı saygı ile anıyorum…

Ayşegül Aldinç: ‘Canım Ata’m… Ben seni çok ama çok seven bir ana-baba tarafından senin öğretinle büyütüldüm. Umarım ailemi, seni mahçup etmemişimdir. İzinde yürümek onurum ve gururumdur. 102. yılında armağanın için tüm çocuklar, ve bayramlı çocukluğum adına bir kez daha teşekkür ederim.’ Nur içinde yat…

Aslıhan Karalar: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Ümit Erdim: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

Gökhan Türkmen: Bir yanımız hala çocuk… Öyle de kalması dileğiyle… Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu ve mutlu olsun!

Fadik Sevin Atasoy: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Behzat Uygur: Sanırım yıl 1972, Vatan Caddesi’nde bayrağımızı taşıyorum… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Eda Özerkan:Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Selen Öztürk: Çocukluğumun 23 Nisan kutlamalarından… Hey gidi 80’ler… Büyüyünce ne olacağımızı gösterdiğimiz günler…

Pınar Tezcan: Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Yalçın Dümer: Bayramımız kutlu olsun…

Sermiyan Midyat: Sevinin çocuklar, övünün büyükler… 23 Nisan Kutlu olsun. Yıl; 1982… Yer; 23 Nisan İlköğretim okulu… Çocuk; Folklor grubu kafkas ekibinden 7-8 yaşlarındaki ben…