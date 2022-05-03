YouTube’da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, pandemiden önce Uzakdoğu’dan başlayarak dünya turuna çıkmıştı.

Şu sıralar Afrika’da olan genç isim, kanalında gezilerinde başına gelen ilginç ve eğlenceli anları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak Afrika’da Kilimanjaro Dağı’nın eteklerinde bir kabileyle karşılaşan genç kadın başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündeme geldi.

Samimiyet kurmaya çalıştı

Nurgül Türk’ün cinsel organını işaret eden Afrikalı, genç kadın ve arkadaşlarına çeşitli sorular sorarak samimiyet kurmaya çalıştı.

Yanına arkadaşları da gelen Afrikalının hareketlerinden rahatsız olan genç Youtuber ve kadın arkadaşları çareyi oradan uzaklaşmakta buldu.