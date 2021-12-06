‘Prometheus’, ‘Blade Runner’ ve ‘Gladyatör’ gibi ses getiren filmlerin yönetmenliği yapan Ridley Scott, yeni filmi ‘The Last Duel’i önceki filmleriyle karşılaştırıp yorum yapan gazeteciye hakaret etti.

Independent’in haberine göre; ‘The Last Duel’in, ‘Robin Hood’ ve ‘Cennetin Krallığı’ gibi yıllar önce çekilmiş filmlerden daha gerçekçi olduğunu söyleyen gazeteciye, İngiliz yönetmenin tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnternet üzerinden gerçekleşen görüntülü görüşmede Scott, yorumu yapan gazeteciye “Bayım kendinizi b…. Çok teşekkür ederim. Gidin kendinizi b.. bayım. Devam edin” dedi.