Tina Turner sevenlerinin karşısına bu sefer Barbie bebek olarak çıkıyor. Ünlü oyuncak şirketi Mattel, yarattığı müzik serisi için bu sefer Rock and Roll müziğin kraliçesi Tina Turner’ı onurlandırıyor. Bebek, Turner’ın 3 Grammy ödüllü hit şarkısı ‘What’s Love Got To Do With It’in klibinden ilham alarak yaratıldı.

Akıllardan çıkmayan şarkılarıyla büyük bir kitleye sahip olan Tina Turner bebeğinin tasarımında, klibinde giydiği siyah mini bir elbise, kot ceket ve damla küpeler ile tasvir ediyor. Bebeğin en ilgi çekici kısmı olan saçları için ise tasarımcı Bill Greening “Saçları her açıdan görmek için çok sayıda ekran görüntüsü kullandık” açıklamasını yaptı. Turner’ın oyuncak bebeği Mattel’in web sitesinde 55 dolara satılıyor.

İşte Tina Turner’ın oyuncak bebeği!

