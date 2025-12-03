Türkiye’de geniş bir okur kitlesine ulaşan Hyunam Dong Kitabevi ile büyük başarı yakalayan Güney Koreli yazar Hwang Bo-Reum, söyleşi ve imza programları için Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de satış rekorları kıran ve okurlara sakinlik, içsel dönüşüm ve edebiyatın iyileştirici gücünü hatırlatan Hyunam Dong Kitabevi‘nin yazarı Hwang Bo-Reum, Aralık ayında düzenlenecek üç özel etkinlikte Türk okurlarıyla bir araya gelecek.

Yazar, 13 Aralık saat 14.00’te Bağdat Caddesi D&R mağazasında, samimi bir imza buluşmasıyla İstanbul okurlarıyla bir araya gelecek. Ardından 14 Aralık saat 13.00’te İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı‘nda gerçekleştirecek. Söyleşi ve imza programının yer alacağı etkinlik, hem kitabın hayranlarını hem de Kore edebiyatını yakından takip eden okurları bir araya getirecek.

Türkiye programının son durağı ise 15 Aralık saat 18.00’da Ankara D&R Tunalı mağazası olacak. Yazar burada hem imza hem de kısa bir söyleşi ile başkentin okurlarıyla buluşacak. Hwang Bo-Reum’un Türkiye’deki etkinlikleri, kitabın gördüğü yoğun ilginin ardından büyük bir merakla bekleniyor. Hyunam Dong Kitabevi, özellikle kitapların iyileştirici gücüne inanan ve yaşamında yeni bir sayfa açmak isteyen okurların favorileri arasında yer alıyor.