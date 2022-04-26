Adnan Çebi, eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını da belirterek boşanma davası açtı. Ünlü iş insanı Adnan Çebi, uyumsuzluk yaşadıklarını söylerken Aslıgül Atasagun ise evlilik sürecinde yalnız bırakıldığını belirtip 800 milyon lira tazminat istedi.

Taleplerinin sınırı yok

Son günlerde cemiyet hayatı bu boşanma davasıyla çalkalanıyor! Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nıun haberine göre ünlü iş insanı Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun ile olan 8 yıllık evliliğini noktalamak istedi. Çebi, “Kişilik yapılarımızın farklılığından kaynaklanan uyumsuzluk yaşıyoruz” deyip boşanma davası açtı.

800 bin tl tazminat istedi

Aslıgül Atasagun, evlilikleri sürecinde çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü ve eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi.

“İlgisiz ve yalnız bırakıldım, hakaretlere maruz kaldım” diyen Atasagun, 350 milyon TL maddi, 450 milyon TL manevi tazminat talep etti.

Ünlü güzel, ayrıca 250 bin lira yoksulluk nafakası da istedi.