Geçtiğimiz ocak ayında dördüncü sezonu sona eren ‘Masterchef Türkiye’ yarışmasının jüri üyeleri Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne açılmaya karar verdi.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; İtalyan şef Danilo Zanna, Türkiye’deki restoranlarının ardından Dubai’ye giderek yeni bir restoran açmak için kolları sıvadı. Yer bakan İtalyan şef, restoranının bir şubesini mi oraya götürecek ya da marka olan kendi adını mı kullanacak henüz belli değil.

Somer Sivrioğlu’nun Sidney’de iki restoranı var. Ünlü şef, bir restoranının İstanbul şubesini önümüzdeki günlerde Levent’te açacak. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkentinde kendine yer bakan ünlü şef ise büyük ihtimalle İstanbul’un ardından üçüncü şubesini orada açacak.