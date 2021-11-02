Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’dan dudak dolgusu yaptırdığı iddialarına yanıt: Arkadaşlar alerjim var

TV8 izleyicisini ekranlara kilitleyen program MasterChef’in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmada görülen şişmiş dudağıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şef, hakkında çıkan dudaklarına estetik yaptırdığı iddialarını, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanladı. Yalçınkaya, kişisel Instagram hesabından, bir takipçisinin “yanlış görmüyorsam Mehmet şef dudak dolgusu yaptırmış” yazdığı görseli paylaşarak altına, “Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın” notunu düştü.