Günaydın’dan Bülent Cankurt’un haberine göre; Beyninde tümör olduğu anlaşılan Mehmet Özer, apar topar hastaneye kaldırıldı. Hızlı bir şekilde ameliyata giren Özer’in beyninde bulunan kitlenin şans eseri bulunduğu ve ameliyat sonrasında yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

51 yaşındaki ünlü şefin, operasyondan sonra bir gün yoğun bakımda kaldığı, sonrasında ise durumunda düzelme görüldüğü takdirde normal bir odaya alınıp istirahat edeceği belirtildi. Aynı zamanda Mehmet Özer’in beyninden alınan kitle patoloji birimine gönderildi. Özer’in yakın arkadaşları ve ailesi, patolojiden gelecek raporu bekliyor.