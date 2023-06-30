Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün bir otelde sahne müzikseverlere bir araya geldi. Sağın, konser öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 3 Temmuz’da çıkacak yeni şarkısı Çapkınca’yı eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile beraber hazırladığı kendisine hatırlatılan şarkıcı, “Bunu başarmak çok zor oldu. Yaklaşık 5 yıldır küstük ve birbirimizde hiç görüşmüyorduk. Birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor. Bu süreçte kendimi geliştirdim ve üst bir seviyeye taşıdım. Sonrasında çok iyi arkadaş olduk. İş başka aşk başka” şeklinde konuştu.

Hayatında henüz birinin olmadığını ifade eden Simge, “Biri olsa ve birlikte çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?” sorusu üzerine “Öyle bir durumda “Bay bay” derim. Benim hayatıma karışamazlar. Belki mangal yürekli biri bu fikrimi değiştirebilir de ama ben bu noktaya kendi emeklerimle geldim” dedi.

Rapçi Sefo ile geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle ilgili konuşan 41 yaşındaki şarkıcı, “Bir işbirliğimiz var. Çok güzel bir düet çalışması yaptık. Haftaya kayıtları ve çekimleri yapılacak. Sefo’yu zaten çok seviyordum. İkimizin işbirliğinden çok heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.