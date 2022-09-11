‘Son Arzum’, ‘Taa Uzak Yollardan’, ‘Aşk Kitabı’ ve ‘Dünya Dönüyor’ şarkılarıyla konserine başlayan Nilüfer, yeniden sahnelerde olmayı çok özlediğini söyledi. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden şarkıcı, 29 Ekim kutlamaları kapmasında Bursa’da olacağını belirterek “Hep birlikte Cumhuriyet’imizi kutlayacağız, şarkılar söyleyeceğiz. Ayrıca bugün özel bir gün, 9 Eylül. İzmir’in dağlarında, tüm Türkiye’nin dağlarında çiçeklerin açtığı bir gün. O yüzden gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin eski jenerasyon olduğunu söyleyerek başından geçen bir anısını anlatan Nilüfer, “Siz böyle açıyorsunuz ya telefonlarınızın ışıklarını konserde, ben tabi eskilere gittim jenerasyon farkı. Biliyorum bunları, bilmiyorum sanmayın. Tabii TikTok hesabım bile var ama takipçim az. Öyle bir sıkıntı var. TikTok hesabı olan var mı?” diye seyircisine sordu. Bir hayranının ‘Evet’ demesi üzerine “Peki beni takip ediyor musunuz? Dokuz bin takipçin mi var? Benden çok takipçin var, benden daha mı ünlüsün? ‘Ta Uzak Yollarda’ şarkısını istemesini biliyorsun, insan bir takip eder” diyerek, esprili bir konuşma yaptı.

Hikayesine devam eden 67 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Herkes ışıkları yaktı. Nasıl güzel durdu anlatamam. Gaza geldim ve ‘Bir sonraki şarkıda yakın çakmakları’ dedim. Eskiden öyleydi. Biliyorum bunu. Şimdi telefonun ışığının yandığı da biliyorum. Ama o çakmak değilmiş telefon ışığıymış, bunu konserden sonra söylediler. Hatta TikTok hesabımda böyle bir videom var, girip izleyin” sözleriyle, seyircisine eğlenceli dakikalar yaşattı.