Rock grupları Screaming Trees ve Queens of the Stone Age ile tanınan, müzisyen Mark Lanegan 57 yaşında hayatını kaybetti.

Screaming Trees grubu solisti Mark Lanegan, İrlanda’nın Killarney kentindeki evinde vefat etti. 57 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının ölüm haberini ailesi doğruladı.

Bir süredir koronavirüsle mücadele eden sanatçı aynı zamanda böbrek hastalığıyla da boğuşuyordu. Ünlü şarkıcı karantina sırasında bir sabah tamamen sağır olarak uyandı ve nefes alamadığı ve ayakta duramadığı ortaya çıktı. Aile üyeleri, Lanegan’ın son zamanlarda nefes almakta güçlük çektiği için hayatının cehenneme döndüğünü söyledi.