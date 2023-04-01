Bu hafta New York’ta düzenlenen bir etkinlikte kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlatan Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak alkol kullanmayı bıraktığını söyledi.

Ünlü isim, “Bugün itibarıyla 5 haftadır ayığım. Partnerimle bir anlaşma yaptım ve alkolü bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Perry, sözlerini “Pes edemem. Bir söz verdim. Üç ay…” diyerek sonlandırmış.