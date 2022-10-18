Eski eşi Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra konserlerine ve yeni projelerine odaklanan Hadise, arkadaşlarının kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinde çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. 22 Ekim’de 37 yaşına girecek olan ünlü şarkıcı, erken doğum günü kutlaması sırasında giydiği siyah kombiniyle de dikkat çekti.

Üzerinde “Doğum günü kutlu olsun” yazılı pastasının mumlarını üflerken çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, gönderisine “Canım Revna sürprizin beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim” notunu düştü.