Geçtiğimiz günlerde ‘Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece’ programına konuk olan Gülben Ergen, samimi açıklamalarda bulundu.

Sorunlu giden evliliklerin bitmesi gerektiğini ifade eden şarkıcı, “Çocukluğumla ilgili travmatik anılarım yok. Bir türlü boşanamayan bir anne ve babanın çocuğuydum. Keşke daha önce boşansalardı. Ben boşanmayı seven biriyim. Evlilik iyi gitmiyorsa neden duruyorsun? Boşanın yani… Evliliği sürdürmeye çalışanların saygısını anlıyorum. Saygı, sabır, uyarmak… Bunlar olmadıysa herkes yoluna. Saygı, güven ve sevgi lazım” şeklinde konuştu.

Annelik hakkında da konuşan Gülben Ergen, “Ben çocuklara ‘senin için evliliğimi devam ettirdim’ denmesini sevmiyorum. Çocuk senden böyle bir şey istemedi; senin o işine geldi, çocuğu da bahane ediyorsun. ‘Senin için saçımı süpürge ettim’ deniliyor, etme… Ben çocuklarıma böyle bir şey söylemiyorum. Onlara yaptığım fedakarlık benim annelik görevim. Annelik fedakarlığı cakası yapılması gereken ya da çocuğun burnundan getirilmesi gereken bir şey değil. Çocuğuma yaşlılıkta bana baksın diye bakmıyorum. Ziyaretime gelirse de teşekkür ederim. Evladın bu bedelle büyütülmesine kızıyorum” dedi.

2012 yılında boşandığı Mustafa Erdoğan ile ilgili ise Ergen, şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak evlilikte adamın başka bir sevgilisi varsa neden evlisiniz? Yatakları ayırıp gözünün dışarıda olması evlilik kurumuna da saygısızlık değil mi? Benim yaşamdaki en değerli dostum Mustafa Erdoğan’dır. Magazinde en zor günlerimizde bile maddi ve manevi olarak birbirimizin yanındaydık. Biz hiçbir şekilde neden ayrıldığımız yansıtmadık. Ne kadar güzel bir şey başardık. Biz her şeyi Mustafa’yla kendi içimizde yaşadık, sizin bilmeniz gereken bir şeyler değildi. Uzun süren bir şeydi. Evliliklerin bitmesi ve başlaması bu kadar kamuoyuna mal olmamalı.”

Eski eşi ile iligli sorulardan kaçan ünlü isim, “Ben şarkı söyleyeyim” diyerek konuyu değiştirdi. Aşk hayatı hakkında da itirafta bulunan Ergen, Sorunlu taraf ben olabilirim. Aşkta başarısız biriyim. Her şeyi başarmak zorunda mıyım? Değilim…” dedi.